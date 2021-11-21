Москва, 21 ноября 2021, 14:42 — REGNUM Госдума поощряет правительство РФ держать решение вопроса о компенсации советских вкладов в подвешенном состоянии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Михаил Щапов (КПРФ).
«Госдума уже четыре раза требовала от правительства разработать механизм урегулирования этой ситуации, но этого так и не сделано. Очевидно, что в правительстве не находится человека с достаточной волей, чтобы все же заняться этим сложным вопросом», — заявил Щапов.
Но пока парламентарии приостанавливают действие норм о компенсационных выплатах, такой человек и не найдется, считает депутат.
«Мы сами поощряем эту позицию не решать проблему, каждый раз ее подвешивать, дожидаясь, пока советские вкладчики просто умрут», — возмущен Щапов.
Госдума 17 ноября в итоговом, третьем чтении приняла закон, которым снова откладывается на год, до 2025 года, решение о компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке СССР. На компенсацию вкладов потребуются полтора ВВП страны, подсчитали в правительстве РФ.
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