Москва, 21 ноября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Единственным действующим свидетелем Минских договоренностей через месяц останется президент России Владимир Путин, а ФРГ, Франция и Украина не понимают или не хотят понимать, что Минские соглашения являются краеугольным камнем для решения внутреннего украинского конфликта. Об этом 21 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на телеканале «Россия 1», в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Буквально через месяц останется единственный действующий свидетель Минских договоренностей — это президент Путин», — сказал представитель Кремля.

Помимо того, Песков напомнил, что в феврале 2015 года в разработке Минских соглашений, помимо российского лидера, принимали участие тогдашние президенты Франции и Украины Франсуа Олланд и Петр Порошенко, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель. При этом он указал, что на данный момент Порошенко и Олланд сошли с политического Олимпа, а Меркель — уже исполняющая обязанности канцлера, и потому «остается только Путин».

«И вот эти трое — они не понимают или, точнее, не хотят понимать то, что вот этот самый текст является краеугольным камнем решения внутриукраинского конфликта», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что своими заявлениями о якобы готовящемся со стороны России «нападении» на Украину страны Запада искусственно нагнетают истерику и потому не исключены попытки провокаций для оправдания такого рода заявлений.