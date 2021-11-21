Москва, , 14:35 — REGNUM Члены большого жюри национальной премии «Лавровая ветвь» отобрали 15 картин, которые вошли в финальный этап конкурса. Об этом сообщается на сайте премии.

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Жюри отобрало по три основных претендента в пяти номинациях. В категории «Лучший кинофильм» тремя лучшими работами признаны «Амурская голгофа» Юлии Серьгиной, «Дальний план» Владимира Головнёва и «Остров» Светланы Родиной и Лоран Ступ.

На победу в номинации «Лучший научно-популярный, просветительский фильм» претендуют работы «Шульган-Таш» Дмитрия Завильгельского, «Робот, я люблю тебя?» Юлии Киселёвой и «Это Эдик» Ивана Проскурякова. В тройку лучших дебютантов вошли Никита Сташкевич с фильмом «Лыжня», Никита Ефимов («Начальник отряда» и Владислав Зайцев («Я живу в зоопарке»).

Победители будут объявлены на торжественной церемонии 10 декабря 2021 года.

Российская национальная премия в области неигрового кино и телевидения «Лавровая ветвь» вручается с 2000 года. В состав большого жюри в 2021 году вошли 50 экспертов из сферы кино и телевидения.