Москва, 21 ноября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Уплата акциза на жидкую сталь ляжет на конечного потребителя. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Евгений Бессонов (КПРФ).

Металлургия

«Вводится акциз на жидкую сталь под благовидным предлогом для изъятия сверхприбыли у металлургов. Но на самом деле уплата акциза ляжет на конечного потребителя», — отметил Бессонов.

Вопрос снижения цены, к сожалению, закон тоже не решает, отметил парламентарий.

«Непонятно, почему не принимается решение о введении экспортной пошлины», — добавил он.

Госдума 18 ноября в итоговом, третьем чтении приняла закон о введении в России акциза на жидкую сталь, поправки в Налоговый кодекс также привязывают расчет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по ряду продуктов майнинга к соответствующим мировым котировкам.