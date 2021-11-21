Москва, , 14:27 — REGNUM К Новому году «Яндекс» приготовил «подарок» для всех жителей России в виде роста цен на все продукты и товары. Такой вывод 21 ноября со ссылкой на слова руководителя «Яндекс.Заправок» Романа Прудникова сделал телеграм-канал Readovka.

Яндекс.Такси Иван Лазебный © ИА Красная Весна

«Мы договорились о повышении нашей скидки с 1,99% до 2,99%», — сообщил Роман Прудников.

Правда, слово «договорились» тут не совсем уместно — сети АЗС просто получили от «Яндекс.Заправок» уведомление, что с 1 декабря компания увеличивает свою скидку при покупке бензина с 1,99% плюс 20% НДС (итого 2,39%) до 2,99% плюс 20% НДС (итого 3,59%), то есть на 1,2%.

Также канал комментирует слова Прудникова, заявившего о безосновательности утверждения, что действия «Яндекс.Заправок» могут привести к росту цен на бензин в стране.

«Однако, каким образом АЗС смогут компенсировать потери от аппетитов агрегатора, который уже охватил своими щупальцами треть (8 тыс из 24 тыс) российских заправок? Только повышением цен на топливо.

Для всех, ведь дискриминировать отдельные категории клиентов запрещено законом. А это уже ударит по кошелькам всех россиян, и не только автомобилистов. Тут целая спираль — сначала эти 1,2% добавляются к цене, например, перевозимых на птицефабрики комбикормов, затем к цене перевозимых на заводы тушек птицы, затем к цене перевозимых сначала на оптовые базы или логистические центры, а затем оттуда в розничные магазины полуфабрикатов. На выходе имеем рост уже не на 1,2%, а на все 4,8% (грубо). Все как уже было с повышением НДС в 2019 году с 18% до 20%, вроде бы небольшим, но породившим заметный виток цен», — пишет Readovka.

Напомним, судя по анализу отчетности «Яндекса», сегмент «Такси» является самым доходным у компании: выручка в нем выросла со второго по третий квартал этого года на 20,95%.

К тому же «Яндекс» постоянно повышает комиссию, снимаемую им как агрегатором с заказов такси, сейчас она доходит уже до 21,3%.

«Но «Яндексу» все время хочется урвать где-то еще — видимо, чтобы компенсировать произошедшую недавно отмену возможности, зарабатывая в России, платить налоги с Нидерландах по заметно более низкой ставке», — иронизирует Readovka.

Статью активно обсуждают в телеграм-чате.

«Сопротивляемся, организуемся, саботируем», предлагает N. «Ничем от «Яндекса» не пользуюсь», — отметил Эдвард.

«Вскоре нами будут управлять e-commerсе и различные маркетплейсы («Яндекс», Сбер, «Озон», «Вайлдберис» и пр.), а роль государства размоется и самоликваидируется, либо они будут навязывать свою волю государству», — опасается Александр.

«Почему АЗС не отказываются от «Яндекса?» — ставит вопрос Дмитрий.

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