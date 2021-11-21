21 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Принести извинения — часть нашей культуры, да. И такие извинения приносят силы. А вот извинения, в голову вбитые, извинения насильственные, как и ложное покаяние, не приносят ничего, кроме привития порочного комплекса вины, ложного чувства неправоты в том, где ты и не согрешил вовсе. Именно этот дьявольский фокус пытаются сотворить с нами как на личностном, так и на государственном уровне.

Платон Беседин, , 16:23 — REGNUM Прошедшая неделя огласилась скандалом, который успели обсудить едва ли не все. Оксимирон против Жигана (не путать с Джиганом). Обсудить-то скандал обсудили, но не сказали главного.

Рембрандт. Возвращение блудного сына

Впрочем, для начала — для тех, кто свалился с Луны (с приветом Кинчеву) — напомню суть конфликта. Когда-то два человека, по странному тщеславию называющие себя рэперами и артистами, сильно повздорили. До серьёзного брутального конфликта. В результате Жиган поставил Оксимирона на колени (натурально поставил) и заставил извиниться. Ясное дело, снял этот момент на видео. Сейчас, к несчастью, всё, абсолютно всё принято фиксировать на камеру.

Рэпер Оксимирон Георгий Балаков © ИА REGNUM

И вот Оксимирон долго, по его признанию, страдал из-за этого унижения (тут правильнее сказать: долго и нудно), а потом наконец излил душу. Да так, что шуму наделал. Жиган же со своим рассказом сходил к Собчак, Оксимирон засобирался к Дудю. В общем, своя тусовочка для нищих духом. Что нам до неё? И ради чего вспомнилось?

Цитата из видео «РОМА ЖИГАН: жизнь по понятиям, разговор с Оксимироном после клипа и проигрыш Schokk’у»

Ну, во-первых, это весьма и весьма забавно. Американские рэперы — вроде Тупака Шакура и Ноториуса B.I.G. — гибли в перестрелках с конкурентами, писали жёсткие тексты и вообще вели себя как истинные гангстеры. И я это не к тому, чтобы рэперы российские (смешное словосочетание) палили друг в друга — ни в коем разе. Однако совсем уж трагикомично, когда ребята подражают серьёзным пацанам, а после ноют, забившись в угол, чтобы спустя выверенное время монетизировать свои слюни и сопли.

Во-вторых, и это главное, не кажется ли вам, друзья, что есть неприятная, если не сказать жуткая тенденция склонять людей к извинениям? Или к покаянию даже?

Ставят друг друга на колени молодые и требуют извиниться. Обязательно снимают на камеры.

Регулярно встречаем того или иного представителя так называемых национальных меньшинств, который извиняется за проступок или преступление даже. Далеко ходить за примерами не надо. Таджикский блогер Бобиев, сфотографировавшийся у Храма Василия Блаженного, поставив на колени перед собой девушку в форме полиции. Десять месяцев тюрьмы человеку дали. Но перед этим он, испуганный, сидя в машине, извинился.

Рамзан Кадыров любит призывать того или иного человека к тому, чтобы он просил прощения. Призывать — это я мягко так высказался. Ведь иногда — или часто? — это выходит крайне грубо и даже порою жестоко.

Так кому нужны эти извинения? Русская традиция — это во многом история о прощении. Сколь бы нас ни рисовали и ни представляли суровыми, хмурыми или даже агрессивными — на самом деле мы, русские, как ни один другой народ в мире умеем прощать, умеем быть милосердными, умеем отпускать с миром там, где другой требовал бы кровавой вендетты. О том, собственно, лучше других говорят наши великие писатели.

Однако эта доброта, густо замешанная на христианском сострадании, многими принимается за слабость. Как внутри России, так и её за пределами. Нас ведь, обратите внимание, упорно заставляют покаяться.

Вот вам пример — Великая Отечественная война. Когда после 1946 года Запад настойчиво пытался поставить нацистов и коммунистов на одну доску, доказывал и декларировал, что они равны. Из победителей нас хотели сделать проигравшими, из жертв — палачами. А после передали это чувство вины России как правопреемнице. Вы, русские, агрессивны, вы повинны в преступлениях 1941−45 годов и во многом другом — вот что нам заявляли.

Великая Отечественная война 1941-1945 годов

Удивительно и чудовищно, сколько людей, что называется, повелись на эту ложь. Инфернальная метаморфоза, когда потомков победителей заставляют — и порою успешно — каяться за поступки этих победителей. Не гордиться ими, а стесняться их. Сатанинская по своей извращённости и разрушительности логика, но её переняли слишком многие. И тем подписали приговор.

Принести извинения — часть нашей культуры, да. От души, искренне, если чувствуешь себя виноватым. Это признание вины и одновременно залог, пусть и не стопроцентный, того, что подобное не повторится в будущем. И такие извинения приносят силы. А вот извинения, в голову вбитые, извинения насильственные, как и ложное покаяние, не приносят ничего, кроме привития порочного комплекса вины, ложного чувства неправоты в том, где ты и не согрешил вовсе. Именно этот дьявольский фокус пытаются сотворить с нами как на личностном, так и на государственном уровне. И очень важно не дать это сделать.