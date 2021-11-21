Курти: на референдуме я бы проголосовал за присоединение Косово к Албании
Приштина, Сербия, 21 ноября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 20 ноября в интервью для журнала международных отношений Monocole заявил, что если бы состоялся демократический референдум, посвященный объединению Албании и Косово, он бы проголосовал «за».
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, при этом политик подчеркнул, что это не будет целью его текущей каденции, однако в случае, если он займет пост премьер-министра снова, он не исключает подобной возможности.
Курти подчеркнул, что Косово и Албания — это два государства, но один народ и Косово провозглашало независимость не от Албании, а от Сербии. Ранее политик заявлял, что сейчас объединение с Албанией невозможно по Конституции Косово, однако Конституцию можно изменить.