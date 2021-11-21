Москва, , 14:22 — REGNUM Крым получит очередной транш из резервного фонда правительства РФ на ликвидацию последствий летних паводков, средства пойдут на восстановление клиник и больниц. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

С помощью федеральных средств будут проведены восстановительные работы в девяти медицинских организациях. Это керченские больницы №1 и №3, Ялтинский роддом, Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой помощи, Ялтинская стоматологическая поликлиника, медицинские колледжи в Ялте и Керчи, НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. И.М. Сеченова, санаторий «Долоссы».

Как сообщало ранее, в июне 2021 года в Крыму был введён режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей. Правительство уже оказывало финансовую помощь республике.

В августе было выделено финансирование на восстановление дорог, повреждённых в результате ЧС, а в сентябре — на работы по восстановлению пропускной способности рек в Ялте и Бахчисарае.

Затем, в сентябре, на выплаты крымчанам, лишившимся жилья из-за паводков, федеральный центр направил почти 400 млн рублей. Также почти 400 млн рублей в октябре получил детский центр «Артек» на восстановление инфраструктуры, повреждённой в результате паводков.

Кроме того, в октябре из резервного фонда поступило финансирование на возмещение средств регионального бюджета, направленных на оказание единовременной материальной помощи, а также на выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества. Помощь смогли получить почти 4 тыс. человек.

В октябре федеральные средства также были направлены на капитальный ремонт школ, пострадавших из-за стихии, а в ноябре — на компенсацию ущерба сельхозпроизводителям, напоминает сайт правительства РФ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Крыму ливни повредили сельскохозяйственные культуры на площади 490 гектаров, также в хозяйствах погибли свыше 250 птиц.

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