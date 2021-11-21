Москва, , 14:14 — REGNUM Еврейская автономная область получит более 895 млн рублей на подготовку к отопительному сезону. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Флаг Еврейской автономной области

Средства позволят привести в нормативное состояние объекты коммунальной инфраструктуры, а также оплатить коммунальные платежи школ и других организаций бюджетной сферы.

В целом, по данным министерств, к новому отопительному сезону регионы готовы. Это касается и состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства, включая котельные, водопроводные и тепловые сети. Запасов топлива больше, чем положено по нормативам, отмечают в правительстве.

«Главная задача — обеспечить людей теплом, светом, горячей водой. Это жизненно необходимо для наших граждан. Президент на одном из совещаний говорил о том, как важно при подготовке к отопительному сезону следить за тем, что происходит в субъектах Российской Федерации, и если нужно — оперативно реагировать и помогать им». — отметил ранее Мишустин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о готовности регионов России к отопительному сезону заявил глава правительства РФ Мишустин 17 ноября.

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