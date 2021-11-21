Манчестер, Великобритания, , 13:59 — REGNUM Пост главного тренера футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» покинул норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба манчестерской команды.

Уле-Гуннар Сульшер Arbeiderpartiet

«Манчестер Юнайтед» объявляет, что Уле Гуннар Сульшер покинул занимаемый им пост главного тренера», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что руководство командой на время ближайших игра возьмет на себя Майкл Каррик.

Отметим, 48-летний Сульшер находился на должности главного наставника «МЮ» с зимы 2018 года. При этом клуб проиграл четыре из пяти последних матчей английской Премьер-лиги.