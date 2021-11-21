Вашингтон, , 13:57 — REGNUM Грузовой корабль Cygnus отделился от модуля американского сегмента Международной космической станции «Юнити». Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Космический грузовик Cygnus NASA

Запущенный в августе текущего года корабль Cygnus провёл в составе МКС более трёх месяцев. Он доставил на орбитальную станцию около 3600 кг грузов для обеспечения жизнедеятельности экипажа станции, а также материалов и оборудования для научных исследований.

После отделения от МКС грузовой корабль будет использован ещё для одного эксперимента. Размещённый внутри корабля зонд Kentucky Re-Entry Probe Experiment будет задействован для тестирования системы тепловой защиты для космических кораблей.

Cygnus пробудет на околоземной орбиты до середины декабря текущего года. Планируется, что 15 декабря корабль сойдёт с орбиты и будет уничтожен в плотных слоях атмосферы.

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