Санкт-Петербург, 21 ноября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Представители промышленных и деловых объединений Санкт-Петербурга обратились к руководству города с просьбой объяснить, каким образом они могут выполнить требование Роспотребнадзора об обязательной вакцинации не менее 80% персонала к 15 января 2022 года, если значительная часть сотрудников недавно переболела COVID-19, и прививки от коронавируса таким людям не делают.

Рабочие

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Не выполнившим указание Роспотребнадзора предприятиям и организациям грозят крупные штрафы и приостановка деятельности, а массовое отстранение непривитых сотрудников работодателями приведет к остановке производства, жалобам в Трудовую инспекцию, коллективным судебным искам и даже к забастовкам, пишет 21 ноября интернет-издание «Фонтанка».

По оценке Северо-Западного регионального комитета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), на промышленных предприятиях Петербурга доля переболевших COVID-19 превышает 20%. Часть из них категорически отказывается прививаться, заявляя о наличии антител после болезни, а тем, кто готов привиться, но переболел менее шести месяцев назад, на законных основаниях отказывают в прививках врачи поликлиник.

В предпринимательском сообществе Петербурга недоумевают, почему перенесённый COVID-19 не отнесен к причинам, освобождающим от прививки, и хотят добиться внесения изменений в постановления властей, которые освободят от вакцинации переболевших, а работодателей — от штрафов Роспотребнадзора и угрозы судебных исков со стороны работников.

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По данным председателя профсоюза МПРА в Петербурге Игоря Темченко, пока что не желающие прививаться работники просто саботируют требование работодателей предоставить документы о вакцинации. Но на одном из предприятий уже возникла угроза забастовки.

В свою очередь в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга рекомендовали тем, кто действительно переболел COVID-19 менее полугода назад, получить официальный медотвод от вакцинации, чтобы избежать отстранения от работы. Комментариев управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу по данной проблеме пока не последовало.