Красноярск, , 13:48 — REGNUM В Красноярском крае за десять месяцев с начала 2021 года пресечено 1,3 тыс. преступлений экономической направленности, что на 4% выше показателей января-октября 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Прокуратура Красноярского края Krasproc.ru

Рост произошёл за счёт увеличения на 6,5% выросла доли преступлений, совершённых в крупном и особо крупном размере. Чаще всего это мошенничества, подделка денежных знаков, присвоения и растраты и так далее. К настоящему времени следственные органы расследовали более 800 уголовных дел, из которых свыше 700 направлены в суд.

«Размер причиненного ущерба остался на уровне прошлого года — 5,4 млрд. руб., в текущем году активизирована работа по его возмещению — изъято имущества на 668 млн. руб. (+440 млн. руб.), добровольно погашен 291 млн. руб. (+60 млн. руб.), наложен арест на 2,7 млрд. руб. (+50 млн. руб.)», — отметили в надзорном ведомстве.