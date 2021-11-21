Лас-Вегас, США, , 13:46 — REGNUM Об окончании своей профессиональной карьеры объявил американский боксер Шон Портер после полученного им нокаута в бою со своим соотечественником Теренсом Кроуфордом, на кону в котором стоял титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг последнего. Об этом 21 ноября спортсмен рассказал журналистам на пресс-конференции после боя, проходившего в Лас-Вегасе.

Боксерские перчатки (сс) NeONBRAND

«Я готовился к завершению карьеры, готовил свое объявление. Я понимал: чем бы ни кончился бой, я больше не буду вновь выходить на ринг. Так что объявляю о своем решении завершить карьеру», — сказал Портер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Теренс Кроуфорд победил нокаутом своего соотечественника Шона Портера и защитил свой титул чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 66,68 кг.

Отметим, для 37-летнего Шона Портера это поражение стало четвертым при 31 победе (17 — нокаутом) и одной ничьей. Для 34-летнего Теренса Кроуфорда эта победа стала пятой удачной защитой его титула чемпиона по версии WBO, который он завоевал летом 2018 года, и теперь в его активе 38 побед (29 — нокаутом) и ни одного поражения.