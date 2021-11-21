Москва, , 13:31 — REGNUM Общие сборы кинокомикса «Вечные» в российских кинотеатрах превысили отметку в 500 млн рублей 20 ноября. Об этом сообщает портал «Кинобизнес сегодня».

В кинотеатре Assianir

Новый кинокомикс от Marvel Studios сохранил лидерство в российском прокате по итогам 19 ноября. В российский прокат «Вечные» вышли 8 ноября, за неполные две недели общие кассовые сборы превысили 500 млн рублей.

Второе место в прокате заняла историческая драма «Последняя дуэль». Фильм Риддли Скотта собрал в российском прокате более 35 млн рублей.

В пятёрку самых кассовых фильмов отечественного кинопроката также вошла комедия «Французский вестник», российская драма «Небо» и спортивный фильм «Король Ричард».

Лидером российского проката в 2021 года остаётся кинокомикс «Веном 2», вышедший в прокат 30 сентября. Общие сборы этого кинокомикса превышают 2 млрд рублей. Немного уступает по сборам отечественная картина «Последний богатырь: Корень зла», вышедшая в прокат в начале года.