Новосибирск, 21 ноября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 21 ноября, за сутки были зарегистрированы 4103 обращения из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

flockine ОРВИ

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Отметим, что днём ранее, по данным на 20 ноября, за сутки зарегистрировано 4868 обращений из-за ОРВИ.

При этом в регионе выявлено 79 167 случаев заражения коронавирусом (+399 за сутки), 56 546 пациентов выздоровели (+58 за сутки), умерли 3665 человек (+13 за сутки).