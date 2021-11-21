21 ноября 2021 | Время чтения 5 мин

Георгий Балаков, , 14:11 — REGNUM Идея узаконить сбор и передачу персональных данных пользователей обеспокоила не только российских политиков, но и сообщество Telegram. По мнению популярных ТГ-каналов, инициатива эта несет в себе лишь отрицательные стороны — ни о какой борьбе с мошенничеством в цифровой среде с помощью этих мер не может идти и речь. Напротив, таким образом власти, как подозревают «телеги», пытаются списать будущие утечки персональных данных пользователей на то, что это происходит в рамках цивилизованного IT-рынка.

It Иван Шилов © ИА REGNUM

Автором спорной инициативы выступило Министерство экономического развития (МЭР) России. Проект федерального закона был размещен им для публичного обсуждения на портале проектов нормативно-правовых актов.

«Минэкономразвития разработало поправки к ФЗ «О связи», в которых предлагается снять тайну связи с информации о соединениях, трафике и платежах абонента оператору. При согласии пользователя операторы будут передавать эту информацию третьей стороне — сейчас операторы могут передавать данные только о самих абонентах и услугах, которыми они пользуются», — вкратце описал суть проекта нормативно-правового акта телеграм-канал «Главный политический».

Также им отмечается, что, согласно опубликованному документу, полный список данных, с которых снимут тайну связи, и порядок их предоставления, в случае если поправки будут приняты, определит правительство. По мнению авторов законопроекта, передача данных об оказываемых клиенту услугах поможет в борьбе с мошенничеством, также такая информация может быть интересна туроператорам.

«Правительство плотно взялось за связь. Сначала Минцифры смягчило порядок передачи данных о разговорах абонентов своему Роскомнадзору, а теперь Минэкономики предлагает и вовсе упразднить тайну связи. Потому что у гражданина не должно быть никаких тайн от государства», — возмутился телеграм-канал «Временное правительство».

Автор поста отмечает, что если идея выгорит, информацию о соединениях, трафике и платежах абонента можно будет передавать третьей стороне без решения суда. В пояснительной записке МЭР указывает, что данные третьим лицам будут передаваться только с согласия абонента, однако эксперты уже нашли несоответствие этой информации основном тексту законопроекта.

«Так, закон наделяет правительство правом в одностороннем порядке определять правила доступа третьих лиц к информации как о биллинге, так и о самом абоненте. Лучше бы Решетников придумал, как продовольственный кризис преодолеть, чем разговоры чужие подслушивать», — резко высказались об инициативе в «телеге».

Максим Решетников Economy.gov.ru

Негативную оценку проекту федерального закона дал в своем телеграм-канале вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»). Главный упор в своей критике парламентарий сделал на вопросе безопасности и охраны персональных данных банками.

«Идея поставить на поток оборот персональных данных не просто сомнительная, а откровенно вредительская. Возможно, мы что-то пропустили: разве банки и операторы связи уже настолько обезопасили информацию о своих клиентах и решили вопрос с мошенниками, что теперь можно торговать ею? Или это просто способ прикрыть очередную утечку оправданием «так и было задумано»?» — написал Толстой в своем ТГ-канале.

Депутат напомнил, что сообщения об сливах персональных данных идут нескончаемым потоком. По его мнению, население уже устало от постоянного спама и рекламных звонков. Поэтому решение не бороться с этим, а легализовать, — попытка уйти от ответственности за сохранность личной информации людей.

Петр Толстой Duma.gov.ru

«Под задорные разговоры про цифровизацию, искусственный интеллект и метавселенные отдельные структуры пытаются окончательно лишить граждан права на приватность под видом очередных инноваций. Оруэловщина какая-то», — резко высказался парламентарий.

Его слова поддержал телеграм-канал «Рыбарь». Автор публикации солидарен с депутатом в вопросе того, что легализацию сбора персональных данных пользователей следует расценивать как вредительскую инициативу властей. Свою позицию ТГ-канал аргументирует тем, что на данный момент в России нет технических возможностей хранить огромные объёмы персональных данных.

Более того, на территории страны отсутствуют даже современные дата-центры, которые могли бы обеспечивать нужды как региональных центров под такие масштабные задачи, так и выполнять поручения федерального значения. А те, что есть, не обеспечивают должной устойчивости для воздействия извне. Именно этим обусловлена утечка персональных данных россиян весной прошлого года, когда вводили тестовые QR-коды — использовались далеко не отечественные серверы, подчеркивает ТГ-канал

«Чтобы вы понимали масштабы, расскажем об одной идее одного высокого должностного лица, имеющего прямой доступ к Верховному. Пару лет назад пытались реанимировать RuTube и всерьёз задумывались о дублировании русскоязычного контента YouTube и его полном переносе в российский сегмент. Задача прорабатывалась пару месяцев. Для неё — в рамках концепции суверенного Рунета — планировалось задействовать исключительно российские сервера и дата-центры. Так вот, география получилась обширной — на всю страну. Скребли по сусекам. Ежемесячно просто хранение такого массива данных без учёта сопутствующих расходов обходилось в 1 миллиард рублей. Устойчивость к DDOS-атакам никто так и не смог гарантировать», — рассказал «Рыбарь».

В итоге от этой идеи пришлось отказаться. А два года спустя в Москве впервые ввели QR-коды. Сделали всё красиво, показали, что система работает. Однако от утечки уберечь персональные данные не смогли.

QR-код Дарья Драй (с) ИА REGNUM

«А потом произошла утечка — потому что при всех словах о суверенном Рунете и вложенных за последний год 1,38 миллиарда долларов в строительство и развитие дата-центров в России, всё равно были использованы зарубежные. Со стремительными темпами цифровизации ситуация начала выправляться — но за счёт открытых зарубежными компаниями коммерческих дата-центров», — отметил автор поста.

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