Москва, , 13:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном провел обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Никол Пашинян Kremlin.ru

«Продолжено обсуждение ситуации в регионе и мер, предпринимаемых в целях её стабилизации — в контексте реализации трехсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 год», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что глава правительства Армении выразил признательность российскому лидеру за активные посреднические усилия Москвы и добавляется, что стороны условились о дальнейших контактах.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября министерство иностранных дел Армении подтвердило готовность властей республики провести встречу армянского премьер-министра Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева 15 декабря в Брюсселе.