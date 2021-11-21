21 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В том числе и Японию с ее возрожденными амбициями и притязаниями.

Анатолий Кошкин, , 14:09 — REGNUM Очередное совместное воздушное патрулирование ВКС РФ и китайских ВВС над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей не оставило японские власти безразличными. Они направляли для «сопровождения» истребители японских военно-воздушных «сил самообороны», хотя полет совершался в полном согласии с международными нормами и правилами и никакой угрозы Стране восходящего солнца не создавал. Да и проходил он в непосредственной близости от российских и китайских границ, в отличие от обычно имеющих на борту ядерное оружие американских стратегических бомбардировщиков, всё чаще провокационно подлетающих к нашим рубежам на расстояние 20 километров. При этом американское «патрулирование» осуществляется за многие тысячи километров от берегов США и имеет отнюдь не оборонительные цели и задачи.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Тем не менее японское правительство отреагировало на военно-воздушные учения РФ и КНР, сделав правительственные заявления в адрес Москвы и Пекина. Так как для протестов повода российские и китайские летчики не давали, строго выдерживая курс в нейтральном воздушном пространстве, официальный Токио ограничился выражением «обеспокоенности» совместным 10-часовым полетом. Приступивший к исполнению обязанностей министра иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил в воскресенье в эфире телеканала «Фудзи»:

"По дипломатическим каналам мы передали Китаю и России нашу обеспокоенность с точки зрения региональной безопасности».

Ту-95 МС Mil.ru

Как сообщалось, в авиагруппу входили два стратегических бомбардировщика Ту-95МС ВКС России и два стратегических бомбардировщика «Хун-6К» китайских ВВС. Самолет Су-35С российских ВКС обеспечил сопровождение стратегических бомбардировщиков. Управление самолетами в воздухе осуществлялось с самолета радиолокационного дозора и наведения А-50У.

Китайский бомбардировщик Xian Н-6К Li Pang

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 19 ноября проинформировал президента России Владимира Путина об успешном выполнении задач в ходе совместного воздушного патрулирования самолетами дальней авиации ВКС России и военной авиации Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей.

С заявлением по поводу проведенного учебного полета выступило и Министерство обороны РФ, указав: «Совместное патрулирование осуществлено с целью развития российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства, дальнейшего повышения уровня взаимодействия вооруженных сил двух стран, совершенствования их возможностей по ведению совместных действий, а также укрепления глобальной стратегической стабильности». При этом было подчеркнуто, что «мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2021 год и не направлено против третьих стран».

И это, безусловно, так, ибо, крепя взаимодействие по военной линии между Россией и Китаем, руководство двух стран не имеет цели кому бы то ни было угрожать. Но при этом не скрывается намерение Москвы и Пекина демонстрировать, с одной стороны, тщетность устремлений «коллективного Запада» нарушить российско-китайское стратегическое партнерство, а с другой — дать понять потенциальным противникам, что их политика и стратегия создания вокруг России и Китая новых «блоков» и сети военных баз, вовлечения стран НАТО в противостояние с этими странами в Азиатско-Тихоокеанском регионе лишь укрепляют российское и китайское руководство в понимании необходимости еще больше сплачивать силы двух стран для поддержания мира и безопасности не только в регионе, но и в мире в целом.

Не скрою, автора этих строк приятно удивила откровенность президента РФ Владимира Путина, когда он твердо и уверенно без дипломатического флера и экивоков заявил «коллективному Западу», что на создание угроз нашей стране Москва ответит мерами, которые будут держать США и их сателлитов, включая Японию на востоке, в состоянии беспокойства за собственную безопасность.

Следует поддержать слова Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ о том, что предупреждения России в адрес западных стран возымели эффект и у партнеров возникло «известное напряжение», а чтобы им не пришло в голову устраивать России ненужный конфликт, нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше.

«Наши предупреждения последнего времени всё-таки дают о себе знать и производят определенный эффект. Известное напряжение там всё-таки возникло. И в этой связи два момента здесь вижу: во-первых, нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устраивать нам на западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт. А нам конфликты не нужны», — сказал Путин, выступая на коллегии МИД России.

Думается, недавнее совместное патрулирование силами стратегических бомбардировщиков РФ и КНР охладило горячие головы сторонников военных авантюр и территориальных притязаний и на восточных рубежах нашей страны.