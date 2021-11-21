Санкт-Петербург, , 13:31 — REGNUM Сотрудники полиции Петербурга задержали лиц, которые могут быть причастны к убийству мужчины, труп которого со следами насильственной смерти выпал из багажника автомобиля во время ДТП на трассе «Сортавала» во Всеволожском районе Ленинградской области.

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Напомним, тело 50-летнего мужчины с перерезанным горлом обнаружили утром 20 ноября на 24 км трассы А-121 «Сортавала» возле столкнувшегося с отбойником автомобиля Mitsubishi Galant. Находившиеся в машине люди после ДТП сбежали, а в багажнике правоохранители нашли две лопаты и веревку. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

Как сообщает издание 47news, оперативники уголовного розыска задержали водителя и двух пассажиров, находившихся в автомобиле в момент ДТП.

По данным источника, мужчина, родом из Еревана, живший с семьей в Петербурге, был убит в гаражном кооперативе «Лагуна» на Лабораторном проспекте в Калининском районе Петербурга. Мотивы преступления устанавливаются.

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