Оттава, 21 ноября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 21 ноября провела встречу с американской делегацией на полях Международного саммита по безопасности в Халифаксе.

Vetevendosje.org] Президент Косово Вьоса Османи пьет чай

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, с Османи встретились американские сенаторы Джинни Шахин, Джони Эрнст, Крис Кунс и Джеймс Рищ. Османи поблагодарила политиков за поддержку США Косово и назвала Косово примером успешной поддержки США.

При этом Османи назвала проводимый Сербией дискурс и «российские тенденции к распространению негативного влияния» источниками дестабилизации в регионе Западные Балканы, подрывающими достижения США, ЕС и НАТО. При этом она подчеркнула, что Косово остается «непокобелимым» союзником США.