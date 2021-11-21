Оттава, , 14:58 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи вечером 20 ноября выступила на международном форуме по безопасности Halifax в Канаде.

Вьоса Османи Facebook.com/VjosaOsmaniMP

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи обвинила Сербию в том, что та воспользовалась критической ситуацией в сфере здравоохранения, чтобы добиться отзыва признания Косово. Якобы Сербия отправляет в африканские государства произведенные в России вакцины Sputnik V в обмен на отзыв признания Косово. Тем не менее официальных сообщений об отзыве признания в Приштине пока не получили.

Напомним, Сербия с 2021 года сама производит Sputnik V. Ранее в Белграде предупреждали о том, что около 10 государств отзовут признание Косово.

Читайте ранее в этом сюжете: Решения о признании независимости Косова могут отозвать ещё десять стран

Читайте развитие сюжета: Глава Косово заверила Соединенные Штаты в своей преданности