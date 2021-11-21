Мадрид, 21 ноября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Испанское издание The Objective 20 ноября со ссылкой на дипломатические сообщило о том, что правительство Пендро Санчеса готовится радикально поменять позицию страны по Косово — признать его де-факто.

psoe extremadura Премьер-министр Испании Педро Санчес

Сообщается, что изначально может быть открыто торговое или культурное представительство Испании в Приштине, как то делалось еще при Франко в коммунистических странах. Тем не менее в офисе МИД Испании по дипломатическому информированию заявили, что на данный момент рассматриваются другие опции.

Государственный секретарь Испании по делам ЕС Хуан Гонсалес-Барба заявил 19 ноября, что Испания не признает Косово, пока не будет заключено двустороннее соглашение между Приштиной и Белградом. Однако в Испании впервые заговорили о новой главе в отношениях с Косово. В Испании подчеркнули, что хотят расширить представительство в регионе Западных Балкан, и оно будет неполным, если Косово будет игнорироваться «полностью».

Напомним, Испания, наряду с Грецией, Словакией, Кипром и Румынией, является одной из пяти стран ЕС, не признающих независимость Косово.