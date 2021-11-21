Солнечногорск, Московская область, 21 ноября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Правоохранители застрелили в подмосковном Солнечногорске открывшего по ним огонь 53-летнего мужчину, который перед этим, согласно предварительной информации, убил свою мать и поджег дом, пытаясь таким образом скрыть улики. Об этом 21 ноября сообщает Рен-ТВ.

Стрельба

Отмечается, что в ночь на 21 ноября в полицию поступило сообщение о мужчине, который открыл стрельбу на ул. Ленина в Солнечногорске. По прибытии на место происшествия сотрудников «Росгвардии» злоумышленник открыл по ним огонь и сделал попытку скрыться на автомобиле Ford EcoSport.

После того, как его догнали, он вновь начал стрелять по правоохранителям и прибывший по вызову сотрудник полиции открыл огонь на поражение, после чего злоумышленник скончался на месте.

Также указывается, что за несколько минут до беспорядочной стрельбы стрелявший попал на камеры видеонаблюдения, на записях с которых видно, как он поджигает дом на улице Некрасова, где после пожара нашли тело 77-летней женщины с пакетом на шее и переломом ноги. Погибшая, по предварительным данным правоохранителей, является матерью указанного мужчины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что труп мужчины выпал из багажника автомобиля, попавшего в ДТП в Ленинградской области.