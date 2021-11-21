Новосибирск, 21 ноября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Новосибирске завтра, 22 ноября, ночью будет преимущественно без осадков, ветер южный 4−9 м/с, температура воздуха −7…−9 °C, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

uknowgayle Снегопад

В Новосибирской области завтра, 22 ноября, по прогнозам синоптиков будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, по западу местами небольшой снег, днём небольшой, местами умеренный мокрый снег, снег, местами метели, отложение мокрого снега, на дорогах местами гололедица.

«Ветер южный — ночью 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днём 7−12 м/с, порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью −5… −10 °C, при прояснениях до — 15 °C, днём −3…+2 °C», — уточняется в прогнозе.