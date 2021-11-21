Париж, , 12:56 — REGNUM Объём продаж новых легковых автомобилей в странах Евросоюза по итогам октября 2021 года упал на 30% в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

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По данным ACEA, в октябре текущего года в странах ЕС было зарегистрировано 665 тыс. новых легковых автомобилей. Отмечается, что этот результата стал самым низким среди октябрьских продаж автомобилей в истории Евросоюза.

Среди четырёх крупнейших рынков ЕС наиболее существенно — на 35,7% в годовом исчислении — упали продажи в Италии. В Германии продажи сократились на 34,9%, во Франции — на 30,7%, в Испании — на 20,5%. Падение продаж новых автомобилей в странах ЕС сохранятся четыре месяца подряд.

По итогам первых десяти месяцев 2021 года в странах ЕС продано около 8,2 млн новых автомобилей, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Небольшой рост продаж объясняется хорошими показателями первой половины текущего года.