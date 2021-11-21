Кемерово, 21 ноября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 22 ноября, ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшие осадки в виде мокрого снега, снега, местами поземки, на дорогах гололедица, снежный накат. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Дарья Драй ИА REGNUM Метель

«Ветер южный, ночью 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем 6−11 м/с, местами порывы 13−18 м/с. Температура воздуха ночью −6…−11 °C, местами −12…−17 °C, днём −1…+4 °C, местами до — 6 °C», — говорится в прогнозе.

В городе Кемерово завтра, 22 ноября, будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём небольшие осадки в виде мокрого снега, местами на дорогах гололедица, снежный накат. Температура воздуха ночью −7…−9 °C, днём −1…+1 °C. Ветер южный, ночью 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем 6−11 м/с, порывы до 16 м/с.