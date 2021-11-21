Скопье, , 13:56 — REGNUM В министерстве внутренних дел Северной Македонии 20 ноября сообщили об аресте двух служащих железной дороги за «злоупотребление служебными полномочиями».

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, арестованы 63-летний М.У. и 38-летний Д.П. Согласно донесению, принятому в 18:30, был замечен рост потребления электроэнергии на участке, где занято всего несколько человек. Прибывшие на место полицейские обнаружили, что служебное помещение использовалось для майнинга.

Напомним, на территории Северной Македонии объявлено чрезвычайное положение в сфере энергетики.

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