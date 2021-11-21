21 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях интересуются, а Россию-то предупредили, что она по мере похолодания должна вторгнуться на Украину?

Светлана Шаповалова, , 14:09 — REGNUM Донесение разведки США о якобы увеличивающейся по мере похолодания вероятности «вторжения» России на Украину высмеяли в социальных сетях. Впрочем, ирония — иронией, но люди понимают, что речь идет об очередной провокации, призванной понудить Украину развязать войну в приграничных с Россией территориях. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«А почему всё та же Америка всему миру не расскажет, как два дня назад обстреляли Первомайск (ЛНР) — район шахты Менжинской, где пострадали больница и школа. Где ваша разведка слепая была в это время?» — ставит вопрос Иван Коданев.

Цитата из видео «В разрушенном ВСУ техникуме обнаружен неразорвавшийся артснаряд» Pervomaysklnr.su

«Это значит, что Украина 100% пойдёт ва-банк, а западная пресса преподнесет ответ России как «вторжение на Украину» — заметил Иван.

«А не готовят ли США и их вассалы нападение на Донецк и Луганск, и поэтому катят бочку на Россию, что она нападет на Украину?» — спрашивает Николай Северный

«Американская разведка, это типа британские учёные?» — иронизирует Евгений Кириллов.

«Очевидно, что от холода возрастает не вероятность российского вторжения, а коллективный маразм Запада», — соглашается Андрей Коннин.

«Задорнов и Лавров были правы», — развивает тему Николай Матвеев.

«Что творится в головах у американских разведчиков? Они чего то перепили, переели?» — поддерживает Виктория Никифорова.

«Похоже, опять провокация будет со стороны Украины. Как с катерами в Керченском проливе при Порошенко. Или с «Новичком», на большее у Запада фантазии нет уже», — заметил N.

Украинский бронекатер проекта «Гюрза» Mil.gov.ua

«Самой Америке стоит опасаться не холодов, а ядерной зимы в случае войны. Пора бы это осознать, что бессмертных на планете нет», — заметил «Эдмон».

»А когда зима кончится, будут увязывать с потеплением. А как лето придёт — с урожаем, а потом с Олимпиадой в Китае… На Украине тоже этому рады, был проект «Стена» Сени Яценюка. С выделением значительного финансирования. А в свете последних истерик в СМИ заговорили уже о новом проекте «Стена», про старый (и деньги, украденные под него) уже забыли, можно всё по новой», — иронизирует Георгий Седов.

«Невторжение» России будет преподнесено как победа США, отважно ставших на «рубежах» вторжения. Ну как после этого США не гегемон и не мироустроитель планетарного масштаба?» — смеётся К.

«Я что-то не понял, то, что становится холоднее — факт, зима близко, как говорится, но явные проблемы с углем и газом для отопления у Украины, а не у нас. То есть Россия должна напасть на Украину для того, чтобы дать её гражданам уголь, электричество, газ? Да пошли они к черту!» — рассуждает Сергей Дертеев.

«Просто американцы думают, что «Игра престолов» это документальный сериал, а русские это Белые ходоки», — шутит Светлана.

«Украинское руководство не сделало выводов из своей советской истории. Законопроект о «переходном периоде» — это сценарий кровавой победы в гражданской войне с последующими депортациями и ГУЛАГом — всё это при попустительстве и даже подстрекательстве Запада», — рассуждает Дмитрий Зарнов.

«А Россию-то хоть предупредили, что она должна напасть на Украину?! А то Европу предупредили, Украину предупредили, а у России спросить забыли!» — смеётся Дмитрий.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время Киев при поддержке Запада заметно активизировал свою деструктивную политику, направленную на срыв Минских соглашений. 21 ноября телеканал CBS News со ссылкой на источники в американском правительстве заявил о неких данных американской разведки, свидетельствующих о том, что скорость «вторжения» России на Украину «нарастает по мере похолодания».

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