Санкт-Петербург, 21 ноября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в больницы Петербурга с COVID-19 и пневмонией были госпитализированы 329 пациентов, это ровно на сто человек меньше, чем в предшествующие сутки, сообщили 21 ноября в городском оперативном штабе. Однако общее число пациентов в ковидных стационарах немного возросло.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

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По данным оперштаба, за минувшие сутки в Петербурге было выявлено 2496 новых случаев коронавируса, что на 141 случай меньше, чем сутками ранее. Выписаны по выздоровлению за 20 ноября 1614 пациентов, это значительно, на 2563 человека, меньше, чем в предыдущий день. Скончались в Петербурге от COVID-19 за истекшие сутки 74 человека, на одного умершего меньше, чем сутками ранее.

В стационарах Петербурга, занимающихся лечением пациентов с коронавирусом, к началу дня 21 ноября находилось 6739 человек, что на 81 пациента больше, чем в предшествующий день. Выписаны из больниц за прошлые сутки 457 человек. В реанимационных отделениях находятся 665 человек (+14 к показателю предыдущих суток), в том числе 357 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (+13).

Для больных с COVID-19 и пневмонией в Петербурге развернуто 8888 коек в 15 городских и трех федеральных стационарах. На сегодня свободны 47,38% таких коек (относительно норматива Минздрава России).

Амбулаторно лечатся от COVID-19 в Петербурге 36 026 пациента, это на 466 человек меньше, чем было сутками ранее. Еще 3731 контактное лицо находится на домашнем карантине (-456), 53 человека — в обсерваторе (0).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за последние сутки увеличился на 0,01 единицы и составляет на сегодня 0,87 единицы от норматива Роспотребнадзора. Эта цифра показывает, сколько человек в среднем заражает один заболевший COVID-19 до своей изоляции.