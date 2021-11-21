Москва, , 12:50 — REGNUM Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев признан болельщиками лучшим игроком команды в октябре. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба армейцев.

Игорь Акинфеев Андрей Пронин © ИА REGNUM

По результатам опроса среди болельщиков москвского клуба, 37-летний голкипер набрал 44% голосов и опередил нигерийского форварда Чидеру Эджуке и защитника Марио Фернандеса.

Отметим, в октябре Игорь Акинфеев сыграл в составе ЦСКА в четырех матчах, в которых пропустил два мяча и в двух встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.