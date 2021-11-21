Улан-Удэ, 21 ноября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки подтверждено семь новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Все скончавшиеся были старше 65 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 2120.

По состоянию на 21 ноября, лечение в ковидных стационарах региона получают 1223 пациента, у 999 из которых также развилась внебольничная пневмония. 124 тяжёлых больных находятся в реанимации. Ещё более 2,1 тыс. носителей лечатся в амбулаторном режиме.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1556 коек: занято — 1223, свободно — 333 койки. Занятость коечного фонда составляет 78,6%», — отметили в оперштабе.