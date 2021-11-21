София, , 12:43 — REGNUM Представители ряда общественных организаций Болгарии заблокировали автомобильное движение в районе контрольно-пропускного пункта «Капитан Андреево» на болгарско-турецкой границе. Об этом 21 ноября сообщила софийская газета «Дума».

Согласно официальной информации, демонстранты выступили против возможных провокаций со стороны Турции в ходе второго тура президентских выборов в Болгарии.

Как свидетельствуют очевидцы, около 50 человек перекрыли основные терминалы КПП и развернули плакаты с надписями: «Болгария голосует за президента, чужаки не нужны!» и «Эрдоган, руки прочь от Болгарии!». Кроме того, участники акции скандируют лозунг «Нет электоральному туризму!».

По заявлению одного из организаторов мероприятия — Веселина Милчева, таким образом, активисты намерены воспрепятствовать незаконному голосованию в Болгарии жителей Турции.

«Мы получили информацию о том, что болгарские эмигранты, проживающие в Стамбуле, Анкаре, Измире и других городах, хотят по несколько раз проголосовать на болгарской территории, — заявил Милчев. — Этого не будет».

В настоящее время пограничная полиция Болгарии ведет переговоры с демонстрантами о пропуске через КПП автомобилей с детьми и больными гражданами, а также грузовиков со скоропортящимися продуктами. Сообщается о том, что активисты выразили готовность пойти на соответствующий компромисс.

Напомним, второй тур выборов президента Болгарии начался 21 ноября. В нем участвуют действующий президент страны Румен Радев, поддерживаемый Болгарской социалистической партией (БСП), и профессор Софийского университета Анастас Герджиков при содействии партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии»). В ходе первого тура выборов президента неделю назад РБ Р. Радев получил 41,49% голосов избирателей. Его оппонент А. Герджиков набрал 22,82%.

Ранее ряд болгарских общественных движений обвинил Турцию во вмешательстве во внутренние дела РБ. Анкаре инкриминируется поддержка одного из кандидатов на пост главы болгарского государства.