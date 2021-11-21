Лас-Вегас, США, 21 ноября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Американский боксер Теренс Кроуфорд победил нокаутом своего соотечественника Шона Портера и защитил свой титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг в поединке, который проходил в Лас-Вегасе. Об этом 21 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Метеор на ринге». реж Борис Дежкин. 1970. СССР Нокаут

В десятом раунде 12-раундового боя Кроуфорд провел Портеру точный боковой левый удар в челюсть и этим отправил последнего в нокаут.

При этом американец вначале намеревался провести бой с экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях филиппинцем Мэнни Пакьяо, однако не смог договориться с последним и согласился на бой с Портером.

Отметим, это пятая удачная защита Кроуфордом его титула чемпиона по версии WBO, который он завоевал летом 2018 года. Теперь в активе 34-летнего ни разу непобежденного американского спортсмена 38 побед (29 — нокаутом). Для 37-летнего Шона Портера это поражение стало четвертым при 31 победе (17 — нокаутом) и одной ничьей.