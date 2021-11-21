21 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили предупреждение представителей американской разведки, опубликованное газетой New York Times, о том, что осталось немного времени для того, чтобы помешать России «вторгнуться» на территорию Украины.

Мирослава Романенко, , 14:10 — REGNUM Осталось немного времени для того, чтобы помешать России «вторгнуться» на территорию Украины, и потому США и их союзникам нужно ускорить принятие мер для ее сдерживания. Такое предупреждение высказали представители американской разведки, о чём 20 ноября сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщение New York Times обсудили на YouTube-канале ТСН («Телевизионная служба новостей», выходит на украинском телеканале «1+1»). Многие комментирующие восприняли очередное сообщение о подготовке России «к вторжению на Украину» с иронией, сарказмом и скепсисом.

Аналитический центр. Разведка США Defense.gov

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«Воюют 7 лет с Россией, а в который раз все предупреждают о нападении. Что-то не складывается…» — написал «Лека Неро».

«Сериал «Русские идут» продолжается», — смеется Виктор.

«Быстрее!!! Быстрее все деньги на стену [на границе с Россией]! Кто против или задаётся вопросом, правильно ли это, — тот агент Кремля…» — иронизирует «A. П. Чехов».

«Если точно будут нападать, мы сразу по олигархам и депутатам увидим, как будут бежать с Украины!» — отметил Саша П.

«Дай Бог, чтобы не было войны и чтобы все жили мирно!» — написал Николай Ч.

«Хватит кошмарить людей», — призвал «Глаголи Добро».

«С прошлого оповещения сижу и жду! Прошло две недели, и снова жду! Вы хоть их предупредите, а то они так никогда и не нападут!» — шутит один из комментирующих.

«Зимой холодно, весной посевная, летом отпуска, осенью сбор урожая. Когда нападать-то?» — не без иронии спросила Мила М.

«Никогда такого не было, и вот опять», — пишет «Зловещий Живец».

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«А причем здесь разведка США? Она что, принята на службу в Украине?» — не понимает Olga Stepanovna.

«То коронавирус, то Путин. Лишь бы на что-то отвлечь внимание», — посетовал «Доп Ген».

«Сами себя пугаем, сами потом боимся!» — добавила Анна.

«Не понял. А с кем воюем 7 лет??? Получается, с гражданами, имеющими другое мнение???» — задался вопросом Booop Nosov.

«Скажите, а график нападения на ноябрь-декабрь уже опубликовали? А то я на рыбалку собрался, вдруг клев сорвут», — пошутил Владимир Владимирович.

«Иду хлеб-соль готовить!» — добавил Дмитрий К.

«Так это, триколор уже постиран и поглажен. Ждёмс…» — добавила Ирина Р.

«Начнём с того, что Америка плевать хотела на Украину, а спровоцировать Россию на вторжение им необходимо, чтобы разорвать связи России и Европы, например», — отметил Сергей М.

«У людей уже российские флаги истрепались, со времени ждуна (ожидания — М. Р.) первого раза», — написала Светлана Д.

«Сначала пусть пандемия закончится, массовые мероприятия разрешат…» — иронизирует Dima К.

«Просто запугивание, важно держать народ в страхе, но вам давно никто не верит», — отреагировал Денис К.

«Как же кому-то хочется, чтобы мы жили в напряжении и страхе! Америка лучше бы о себе пеклась, а то куда ни сунется — только разруху и хаос оставляет», — подытожила Elen S.

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