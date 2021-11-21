Вашингтон, 21 ноября 2021, 12:29 — REGNUM Программа запусков американской компании SpaceX на ближайшие месяцы предусматривает установление нового рекорда по числу пусков за год. Об этом сообщает портал Tweaktown.
SpaceX установила рекорд по числу запусков своих ракет-носителей Falcon 9 в 2020 году, проведя 26 стартов. В первой половине 2021 года американская компания развернула активную пусковую компанию, проведя 20 стартов за шесть месяцев.
Во второй половине года частота запусков резко снизилась из-за недостаточности мощностей завода SpaceX в Редмонде, производящего спутники Starlink. Таким образом, к 20 ноября SpaceX провела 25 запусков в текущем году.
Планируется, что SpaceX проведёт очередной запуск 24 ноября, повторив рекорд 2020 года. В результате следующего пуска, назначенного на 1 декабря, американская компания должна обновить свой рекорд по числу стартов за год.
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