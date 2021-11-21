Вашингтон, 21 ноября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Программа запусков американской компании SpaceX на ближайшие месяцы предусматривает установление нового рекорда по числу пусков за год. Об этом сообщает портал Tweaktown.

Bruno Sanchez-Andrade Nuño SpaceX

SpaceX установила рекорд по числу запусков своих ракет-носителей Falcon 9 в 2020 году, проведя 26 стартов. В первой половине 2021 года американская компания развернула активную пусковую компанию, проведя 20 стартов за шесть месяцев.

Во второй половине года частота запусков резко снизилась из-за недостаточности мощностей завода SpaceX в Редмонде, производящего спутники Starlink. Таким образом, к 20 ноября SpaceX провела 25 запусков в текущем году.

Планируется, что SpaceX проведёт очередной запуск 24 ноября, повторив рекорд 2020 года. В результате следующего пуска, назначенного на 1 декабря, американская компания должна обновить свой рекорд по числу стартов за год.