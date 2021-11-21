Скопье, , 12:41 — REGNUM В столице Северной Македонии Скопье 20 ноября прошла акция протеста против обязательной вакцинации от коронавируса.

Протест Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в протесте приняли участие сотни человек. Митингующие стояли напротив здания правительства и предупредили о повторных акциях.

Поводом послужили заявления министра здравоохранения Венко Филипче о том, что вакцинация медицинских работников станет обязательной, а государственных служащих не будут пускать не работу без сертификата о вакцинации или негативного теста ПЦР.

Один из протестующих подчеркнул, что в местах, где проводилась массовая вакцинация населения, положение стало хуже, чем в среднем по стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Новосибирцев без прививки от коронавируса начали отстранять от работы