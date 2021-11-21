Курган, 21 ноября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки подтверждено 211 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 71 зафиксирован в Кургане, сообщает 21 ноября региональный оперштаб.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в Зауралье составлял 210 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 21 ноября выявлено 43 439 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 21 ноября вылечились 34 495 человек, скончались 843 пациента с COVID-19.