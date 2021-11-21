Глендейл, США, 21 ноября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Аризона Койотс» переиграл в овертайме команду «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 21 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра прошла на льду «Хила Ривер — Арены» в Глендейле и закончилась в пользу хозяев в овертайме со счетом 2:1.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 1:1. В составе «Детройта» заброшенной шайбой отличился Дилан Ларкин (9-я минута), у «Аризоны» гол забил Райан Дзингел (54-я).

Победу хозяевам в овертайме принесла забитая шайба Клейтона Келлера (61-я).

Российский защитник «Койотс» Илья Любушкин и российский форвард «Ред Уингз» Владислав Наместников не отличились в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Аризона» 22 ноября на выезде встретится с клубом «Лос-Анджелес Кингз», а «Детройт» 25 ноября примет у себя команду «Сент-Луис Блюз».