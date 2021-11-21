Санкт-Петербург, , 12:16 — REGNUM Труп мужчины выпал из багажника автомобиля, попавшего в ДТП в Ленинградской области. Об этом 21 ноября сообщает Телеграмм-канал 112.

Труп Ben Smith

Отмечается, что полицейские обнаружили изуродованное тело 50-летнего мужчины на 24 км трассы А-121 «Сортавала» около врезавшейся в столб машины Mitsubishi Galant.

Также уточняется, что, по словам очевидцев, после аварии из автомобиля выбежали несколько человек, а в багажнике транспортного средства правоохранители обнаружили две лопаты и веревку, которые, по предварительным данным, злоумышленники хотели использовать для того, чтобы закопать тело в лесу. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Тюменской области в реке Пышма было обнаружено тело подозреваемого в двойном убийстве.