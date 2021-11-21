Москва, , 12:13 — REGNUM Известие об остановке торгов облигациями «Роснано» и последовавшим затем заявлением компании о необходимости корректировок финансовой модели в связи с накопленным непропорциональным долгом по сути означает дефолт Роснано. Об этом в своём телеграм-канале 21 ноября заявил доктор экономических наук Никита Кричевский:

Председатель правления ОАО «Роснано» Чубайс Анатолий Борисович Иван Шилов © ИА REGNUM

«По сути, это означает дефолт Роснано. С последующей реструктуризацией обязательств».

Также экономист процитировал вопрос аналитика Дмитрия Полякова, который на своей странице Facebook заметил:

«Традиционный вопрос изумленной публики из числа налогоплательщиков, чьи деньги были так вульгарно «утилизированы» инвестиционными гениями под предводительством господина Чубайса и его орденоносных (без иронии) соратников: А куда смотрел Совет Директоров Роснано из числа Очень Уважаемых Людей и какую ответственность и кто понесёт за эту историю?».

«У нас очень много денег», не так ли, «зелёный» Чубайс?» — спрашивает Кривеский.

Как сообщало ИА REGNUM, после тогами как Московская биржа приостановила торги девятью выпусками облигаций «Роснано» (при этом общий объем выпусков облигаций компании в обращении составляет 71,6 млрд рублей), в пресс-службе компании заявили, что «накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок».

Читайте также: «Роснано» провела встречу с кредиторами по реструктуризации долгов