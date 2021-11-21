Кызыл, , 12:08 — REGNUM Спасатели предупредили жителей Тувы об ухудшении погоды и понижении температуры воздуха до 28−33 градусов ночью 21 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Мороз Sochiadm.ru

Северо-западный ветер усилится до 15−17 метров в секунду. Местами возможен туман, на дорогах гололедица.

22 ноября по республике сохранится морозная погода до 27−32 градусов мороза. Порывы западного ветра до 14 метров в секунду. Водителям в связи с этим рекомендовано воздержаться от дальних поездок.

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