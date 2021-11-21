София, , 12:02 — REGNUM Ряд международных экспертов констатировали низкую активность избирателей в ходе второго тура всеобщего голосования на выборах президента Республики Болгария. Об этом сообщает Болгарское телевидение.

Согласно информации регионального отделения социологической службы Gallup International, на 9:30 по местному времени (10:30) мск на соответствующие участки в РБ пришли только 3,5% граждан, обладающих избирательным правом. По некоторым данным, подобная тенденция отмечается и на некоторых пунктах для голосования за рубежом. В то же время наблюдатели предполагают, что абсолютное большинство граждан Болгарии смогут реализовать свое конституционное право в течение дня.

Согласно законодательству РБ, на нынешнем этапе голосования показатели явки избирателей не повлияют на общие итоги голосования. Число избирательных участков в Болгарии составляет 13 тысяч единиц, за пределами страны — 751 отделение в 68 странах мира. В Российской Федерации граждане РБ могут проголосовать в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Напомним, во второй этап президентских выборов в РБ вышли действующий президент страны Румен Радев, поддерживаемый Болгарской социалистической партией (БСП), и профессор Софийского университета Анастас Герджиков при содействии партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии»). В ходе первого тура выборов президента неделю назад РБ Р. Радев получил 41,49% голосов избирателей. Его оппонент А. Герджиков набрал 22,82%.