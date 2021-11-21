Монреаль, Канада, 21 ноября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Монреаль Канадиенс» уверенно обыграл команду «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 21 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра прошла на льду арены «Белл-центр» в Монреале и закончилась в пользу хозяев со счетом 6:3.

У «Канадиенс» голы забили финский нападающий Арттури Лехконен (3-я минута), Кристиан Дворак (21-я), Брендан Галлахер (24-я, в большинстве), оформивший в матче дубль Джонни Годро (30-я и 31-я) и Тайлер Тоффоли (59-я, в пустые ворота).

В составе «Предаторз» оформил хет-трик Мэтт Дюшейн (47-я и 53-я, обе в большинстве и 57-я, при игре 6×5).

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов и российский форвард «Нэшвилла» Яков Тренин не отличились в матче результативными действиями.

Отметим, «Монераль» этой победой прервал свою серию из четырёх проигранных матчей подряд. «Нэшвилл» потерпел второе подряд поражение.