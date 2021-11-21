Челябинск, , 11:56 — REGNUM Челябинцы перевели мошенникам ещё 4,8 млн рублей. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Домье Оноре. Поймать мошенника



Житель Кусинского района отдал неизвестным 1 195 000 рублей. Он пояснил, что звонивший представился сотрудником одного из крупных банков и сообщил, что на мужчину якобы оформили кредит и по генеральной доверенности пытаются снять деньги. Чтобы этого не произошло, он убедил гражданина обналичить деньги и перевести их на так называемые «безопасные счета», а для пущей убедительности назвал паспортные данные челябинца.

Жительница Челябинска добровольно отдала мошенникам 1 230 000 рублей, а житель Уйского района — 2 373 000 рублей. При этом последний хотел заработать на инвестициях, но попался на преступников.