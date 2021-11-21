Москва, , 11:55 — REGNUM Историк литературы Мариэтта Чудакова умерла Москве 21 ноября. Об этом сообщила её дочь Мария Чудакова в социальной сети Facebook.

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«Моя мама Мариэтта Чудакова умерла сегодня в реанимации Коммунарки. О времени и месте прощания сообщу позже», — сообщила Мария Чудакова.

Мариэтта Чудакова окончила филологический факультет МГУ в 1959 году. В 1964 году Чудакова защитила кандидатскую диссертацию по теме «Творчество Эффенди Капиева», в 1980 году — докторскую диссертацию по теме «Печатная книга и рукопись: взаимодействие в процессе создания и функционирования (На материале художественной прозы и науки о литературе 1920—1930-х годов)».

Чудакова преподавала в Литературном институте им. М. Горького, с 1988 года читала лекции в некоторых американских и европейских университетах. Она является автором более 200 научных работ в области истории литературы XX века.