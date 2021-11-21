Улан-Удэ, , 11:51 — REGNUM В декабре 2021 года на территории Бурятии установится относительно тёплая и снежная погода. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятского гидрометцентра.

В лесу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Средняя месячная температура будет на 1−2 градуса выше средних многолетних значений. Лишь по северному Прибайкалью температура ожидается на уровне средних показателей.

«Месячное количество осадков ожидается в большинстве районов больше среднего многолетнего количества, по северным районам и северному побережью Байкала меньше, местами около среднего многолетнего количества», — добавили в ведомстве.

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