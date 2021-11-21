Москва, , 11:50 — REGNUM Количество работающих на стройках в столице России мигрантов снизилось более чем в два раза. Об этом 21 ноября заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-1».

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

"Мы уже давно работаем над программой постепенного вытеснения, замещения на ключевых городских проектах мигрантов. Потому что наши российские специалисты, москвичи или люди, которые приезжают из других регионов, это люди, которые постоянно работают в этих отраслях. Это другой уровень квалификации», — сказал он.

Также столичный градоначальник уточнил, что за период пандемии миграционный поток снизился и отметил, что объемы строительства в Москве выросли почти в два раза по сравнению с 2016 годом.

«Количество мигрантов на строительных площадках города Москвы, по крайней мере в рамках нашего городского заказа, уменьшилось более чем в два раза», — добавил Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что около 600 нелегальных мигрантов из 12 стран Африки, Азии, Центральной и Южной Америки были обнаружены в фурах на территории Мексики сотрудниками Национального института миграции.