Калуга, 21 ноября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. На дорогах Калужской области с начала 2021 года в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 119 человек и 1269 получили ранения. Среди погибших — двое детей. Об этом 21 ноября во Всемирный день памяти жертв ДТП сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении ГИБДД УМВД России.

Гибдд.рф/r/40 ДТП со смертельным исходом

За 10 месяцев в регионе было зарегистрировано 113 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей с признаками опьянения, в результате 30 человек погибли и 154 травмированы. Всего за это время сотрудниками ГИБДД было выявлено на дорогах региона около 3000 водителей с признаками опьянения.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 9 месяцев 2021 года на территории Российской Федерации зарегистрировано 96 314 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 10 516 человек, и получили ранения 121 573 человека. По статистике смертельных исходов в ДТП с участием мужчин в 10 раз больше, чем с участием женщин. Средний возраст водителя, попавшего в ДТП, — от 30 до 40 лет. По вине таких автовладельцев случается четверть всех аварий. При этом только 40% от всего количества ДТП приходится на неопытных водителей со стажем до пяти лет. Чаще же происшествия случаются с теми, у кого водительский стаж от пяти до десяти лет. Каждый четвёртый погибший на дороге — на совести пьяного водителя. Самое опасное время на дороге — вечер и ночь, а самый опасный период года — осень и зима. Каждую минуту во всем мире в дорожно-транспортных происшествиях погибает 12 человек. Ежегодно на дорогах погибает более 1,3 миллиона жителей Земли.